Rashica’ya kanca

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 06:50
Beşiktaş'ıjn sağ kanat oyuncusu Milot Rashica'yı Başakşehir'in takibe aldığı iddia edildi. Teknik direktör Nuri Şahin'in Kosovalı futbolcuyu takımda görmek istediği aktarıldı. 29 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Lacivert-turunculu kulübün 3.5 milyon euro teklif etmeyi düşündüğü öğrenildi.