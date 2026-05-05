İş birliği anlaşması

Beşiktaş Kulübü, OKX TR ile iş birliği yaptığını duyurdu. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen tanıtıma Başkan Serdal Adalı ve OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır katıldı. Başkan Adalı, siyah-beyazlı taraftarların dijital dünyada da yanında olmak istediklerini belirterek "Bugün attığımız adım, bu vizyonun en somut örneklerinden biridir. Bu iş birliği, BJK SuperApp etrafında kurulan bir iş birliğidir. Beşiktaşlılar işlemlerini OKX üzerinden yaparken, Beşiktaş da bu anlaşmayla önemli bir kazanç sağlamış olacak" şeklinde konuştu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 06:50
