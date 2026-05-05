Gözler Orkun’da

Teknik direktör Sergen Yalçın, Konyaspor maçını düşünerek cuma günü oynanan Gaziantep FK maçında Orkun Kökçü'yü yedek soyundurmuştu. Siyahbeyazlı takımın kaptanı, 82'nci dakikada Olaitan'ın yerine oyuna dahil olmuştu. 25 yaşındaki yıldız yarı finalde Beşiktaş'ın en önemli kozu olacak. Süper Lig'de Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada Konyaspor ağlarını havalandıran milli futbolcu, Kartal'ı finale uçurmak istiyor. Bu sezon 4 kulvarda toplam 38 maça çıkan Beşiktaş'ın maestrosu, 9 gol ve 9 asistlik performansıyla 18 gole direkt etki etti.
Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 06:50
