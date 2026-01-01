Sol bekte favori Hadjam

Jurasek ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, İsviçre ekibi Young Boys'ta forma giyen Cezayirli Jaouen Hadjam'ı liste başında tutmaya devam ediyor. Sözleşmesi 2028'de bitecek olan 22 yaşındaki savunmacı için görüşmeler yoğun bir şekilde sürüyor. Young Boys forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Hadjam, 2 gol attı ve 4 asist yaptı. Öte yandan Cezayir Milli Takımı'yla Afrika Kupası'nda boy gösteren Hadjam'ın Burkina Faso maçında sakatlanması siyah-beyazlıları endişelendirirken, korkulan olmadı.

Genç sol bekin, yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bu haber, siyah- beyazlı yönetimi sevindirdi.