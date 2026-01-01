CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Sol bekte favori Hadjam

Sol bekte favori Hadjam

Jurasek ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, İsviçre ekibi Young Boys'ta forma giyen Cezayirli Jaouen Hadjam'ı liste başında tutmaya devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sol bekte favori Hadjam

Jurasek ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, İsviçre ekibi Young Boys'ta forma giyen Cezayirli Jaouen Hadjam'ı liste başında tutmaya devam ediyor. Sözleşmesi 2028'de bitecek olan 22 yaşındaki savunmacı için görüşmeler yoğun bir şekilde sürüyor. Young Boys forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Hadjam, 2 gol attı ve 4 asist yaptı. Öte yandan Cezayir Milli Takımı'yla Afrika Kupası'nda boy gösteren Hadjam'ın Burkina Faso maçında sakatlanması siyah-beyazlıları endişelendirirken, korkulan olmadı.

Genç sol bekin, yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bu haber, siyah- beyazlı yönetimi sevindirdi.

G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
Cimbom'a transferde Ugarte müjdesi!
DİĞER
Murat Özbostan, Fenerbahçe'nin seçim gündemini değerlendirdi! "Kulüpte güven erozyonu yarattı"
CANLI | İstanbul Gazze için kıyamda! Vatandaşlar camilere akın etti
G.Saray'a Boey fırsatı!
TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! 01:20
Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! Arda'nın paylaşımına Haaland'dan esprili yanıt! 01:19
Sadettin Saran'dan seçim açıklaması! Sadettin Saran'dan seçim açıklaması! 00:53
Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! 00:53
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! 00:53
TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! 00:53
Daha Eski
G.Saray'dan flaş Sara kararı! G.Saray'dan flaş Sara kararı! 00:53
G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak... G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak... 00:53
TFF 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! TFF 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! 00:52
Göztepeli genç yıldız için Leipzig devrede! Göztepeli genç yıldız için Leipzig devrede! 00:52
Musaba transferinde flaş gelişme! Musaba transferinde flaş gelişme! 00:52
Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig kancası! Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig kancası! 00:52