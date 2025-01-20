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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş aradığı kanadı Portekiz'de buldu! İşte Solskjaer'in ilk transferi

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş aradığı kanadı Portekiz'de buldu! İşte Solskjaer'in ilk transferi

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in Teknik Direktörlük görevine gelmesinin ardından transfer çalışmaları da hız kazandı. Kanat mevkisine transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar rotasını Portekiz'e çevirdi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş aradığı kanadı Portekiz'de buldu! İşte Solskjaer'in ilk transferi

Teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosuna kanat takviyesi yapacak olan Siyah-Beyazlılar rotasını Portekiz'e çevirdi. Takvim'in haberine göre, Kartal'ın geçtiğimiz günlerde Sporting Lizbon'un kadro dışı bıraktığı İngiliz futbolcu Marcus Edwards'ı listesine aldığı öğrenildi. Yıldız futbolcuyla ilgilenen Siyah-Beyazlılar'ın oyuncu için Portekiz ekibine kısa süre içinde teklif yapacağı da gelen haberler arasında. Edwards'a Beşiktaş dışında Nottingham Forest ve Olympiakos'un da ilgilendiği ifade ediliyor. Bu sezon 10 maçta 3 gol kaydeden 26 yaşındaki yıldızın Lizbon ile olan kontratı 2026'da sona erecek.

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Bu sezon 10 maçta oynayan Edwards 3 gole imza attı.

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