Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Eksiklerimiz bariz görülüyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yı 2-1 mağlup ederek 3 haftanın ardından galibiyetle tanıştı.

Siyah beyazlıların teknik sorumlusu Halim Okta mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"EKSİKLERİMİZ GÖRÜLÜYOR"

Halim Okta: "Kazandığımız için mutluyuz. Maçın ilk yarısında oyuncularımıza söylediğimiz topun bizde kalması ve oyunun yönünü değiştirmede başarılı olduk. İkinci yarıda da devam ettirmek istedik bunu ama topun kontrolünü rakibe verdik, çıkamadık. Bu istediğimiz bir şey değildi. Eksikler görülüyor, bunları kısa sürede halletmeye çalışacağız."