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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta yeni teknik direktör adayları belli oldu!

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör adayları belli oldu!

Son dakika Beşiktaş haberi | Sergen Yalçın'ın görevi kabul etmemesinin ardından Beşiktaş, teknik direktörlük için yabancı bir isimle anlaşmayı hedefliyor. Kara Kartal’ın gündemindeki adaylar arasında Edin Terzic, Niko Kovac, Slaven Bilic, Roger Schmidt, Bo Svensson ve Markus Gisdol yer alıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Beşiktaş'ta yeni teknik direktör adayları belli oldu!

Sergen Yalçın defterinin kapanmasının ardından Beşiktaş'ta yeni teknik direktör konusunda rota yabancıya çevrildi. Kara Kartal'ın listesinde Edin Terzic, Niko Kovac, Slaven Bilic, Roger Schmidt, Bo Svensson ve Markus Gisdol bulunuyor. Takımın yeni teknik direktörü bu listenin içinden çıkabilir. Aralarında en güçlü aday olarak bir adım önde olan üç kişi bulunuyor. Roger Schmidt, Bo Svensson ve Slaven Blic. Başkan Adalı ve yönetim kurulu, teknik direktör konusunu ince eleyip sık dokuyarak çözmeyi hedefliyor.

SCHMIDT İLK SIRADA

Listenin zirvesinde olan Roger Schmidt, son olarak Benfica'yı çalıştırdı. 57 yaşındaki teknik direktör ile temasa geçildi ve hedefler paylaşıldı. Daha önce Salzburg, Leverkusen ve PSV'yi de çalıştıran deneyimli hocadan gelecek habere göre B planı devreye sokulacak. B planı olarak Bo Svensson ismi öne çıkıyor. Listenin üçüncü ismi ise siyah-beyazlıların eski hocası Slaven Bilic. 2013-15 sezonları arasında görev yapan 56 yaşındaki teknik adam, West Ham United, Al-İttihad, West Brom BJ Guoan, Wafford ve son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh'i çalıştırmıştı.

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