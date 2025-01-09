Beşiktaş'ta yeni teknik direktör adayları belli oldu!

Sergen Yalçın defterinin kapanmasının ardından Beşiktaş'ta yeni teknik direktör konusunda rota yabancıya çevrildi. Kara Kartal'ın listesinde Edin Terzic, Niko Kovac, Slaven Bilic, Roger Schmidt, Bo Svensson ve Markus Gisdol bulunuyor. Takımın yeni teknik direktörü bu listenin içinden çıkabilir. Aralarında en güçlü aday olarak bir adım önde olan üç kişi bulunuyor. Roger Schmidt, Bo Svensson ve Slaven Blic. Başkan Adalı ve yönetim kurulu, teknik direktör konusunu ince eleyip sık dokuyarak çözmeyi hedefliyor.

SCHMIDT İLK SIRADA

Listenin zirvesinde olan Roger Schmidt, son olarak Benfica'yı çalıştırdı. 57 yaşındaki teknik direktör ile temasa geçildi ve hedefler paylaşıldı. Daha önce Salzburg, Leverkusen ve PSV'yi de çalıştıran deneyimli hocadan gelecek habere göre B planı devreye sokulacak. B planı olarak Bo Svensson ismi öne çıkıyor. Listenin üçüncü ismi ise siyah-beyazlıların eski hocası Slaven Bilic. 2013-15 sezonları arasında görev yapan 56 yaşındaki teknik adam, West Ham United, Al-İttihad, West Brom BJ Guoan, Wafford ve son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh'i çalıştırmıştı.