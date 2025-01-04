  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları başladı!

Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları başladı!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda oynayacağı Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 16:39
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları başladı!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 7 Ocak Salı günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı idmanda diğer oyuncuların ısınma koşuları ve pas çalışmasının ardından minyatür kale maç yaptığı aktarıldı. İdmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

F.Bahçe'den şampiyonluk yarışını değiştirecek transfer!
Osayi'de flaş gelişme! Transferi...
DİĞER
Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi! Yakınları uzun süre gözyaşı döktü...
Canlı | Başkan Erdoğan'dan AK Parti Ordu İl Kongresinde önemli açıklamalar
G.Saray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor!
Mourinho'dan forvet kararı! İşte F.Bahçe'nin 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Göztepe maç bilgileri Galatasaray - Göztepe maç bilgileri 17:06
Benfica - Braga maçı ne zaman? Benfica - Braga maçı ne zaman? 16:58
Brighton - Arsenal maçı ne zaman? Brighton - Arsenal maçı ne zaman? 16:44
Kartal'ın Kupa mesaisi başladı! Kartal'ın Kupa mesaisi başladı! 16:38
Fatih Karagümrük - Pendikspor maçı ne zaman? Fatih Karagümrük - Pendikspor maçı ne zaman? 16:26
Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 16:18
Daha Eski
Hull City - Leeds United maçı ne zaman? Hull City - Leeds United maçı ne zaman? 16:09
Beşiktaş'ta sakatlık açıklaması! Beşiktaş'ta sakatlık açıklaması! 16:03
Manchester City - West Ham United maçı ne zaman? Manchester City - West Ham United maçı ne zaman? 15:51
Şanlıurfa ile Çorum FK yenişemedi! Şanlıurfa ile Çorum FK yenişemedi! 15:38
Boluspor Malatya'da 3 puanı aldı! Boluspor Malatya'da 3 puanı aldı! 15:36
Antalyaspor - Eyüpspor | CANLI Antalyaspor - Eyüpspor | CANLI 15:31