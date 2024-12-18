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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Mert Günok çıldırdı! Kavgalar ve küfürleşmeler...

Beşiktaş'ta Mert Günok çıldırdı! Kavgalar ve küfürleşmeler...

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta ortalık karıştı. Siyah-beyazlılarda maçın ardından kaleci Mert Günok soyunma odasında çıldırdı. İşte ayrıntılar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 11:41
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Beşiktaş'ta Mert Günok çıldırdı! Kavgalar ve küfürleşmeler...

Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetinin ardından ortalık karıştı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta Mert Günok çıldırdı! Kavgalar ve küfürleşmeler...

MERT GÜNOK TAKIMI TRİBÜNE GÖTÜRMEK İSTEDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Adana Demirspor maçında yaşananlar sonrası oyuncular arasındaki pamuk ipliğine bağlı ipler de koptu. Karşılaşmanın devre arasında Mert Günok takımı tribünlere götürmek istedi. Svensson dışında yabancı futbolcular bu çağrıya uymadı.

Beşiktaş'ta Mert Günok çıldırdı! Kavgalar ve küfürleşmeler...

SİZİN TEK DERDİNİZ PARA!

Kaptanın çağrısına yabancıların kulak asmaması büyük tepki çekti. Başta Mert olmak üzere yerli oyuncular çıldırma noktasına geldi. Beşiktaş'ın soyunma odasında "Sizin tek derdiniz para", "Böyle davranacaksanız ne işiniz var burada" sesleri yükseldi.

Beşiktaş'ta Mert Günok çıldırdı! Kavgalar ve küfürleşmeler...

MALZEMECİDEN KAHVE İSTEDİ

Bu tepkilere rağmen bazı yabancı oyuncuların hiç istiflerini bozmaması, üstelik bir ismin de malzemeciden kahve istemesi bardağı taşırdı. Küfürleşmeler, itişmeler güçlükle yatıştırıldı. Başkan Yücel yaşananları öğrenince, "Bu şanlı formayı taşımayacak oyuncuları bir dakika takımda tutmayacağız" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ta Mert Günok çıldırdı! Kavgalar ve küfürleşmeler...

MERT: UTANÇ VERİCİ

Karşılaşma sonrasında Mert Günok şu ifadeleri kullanmıştı: "Burada böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok! Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem.

Beşiktaş'ta Mert Günok çıldırdı! Kavgalar ve küfürleşmeler...

Takım kaptanı olarak geliyorum ama bir şey diyemiyorum! Sözün bittiği yer! Tamamen utanç verici! Başka da bir şey söylemek istemiyorum!"

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