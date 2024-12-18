Beşiktaş'ta Mert Günok çıldırdı! Kavgalar ve küfürleşmeler...
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta ortalık karıştı. Siyah-beyazlılarda maçın ardından kaleci Mert Günok soyunma odasında çıldırdı. İşte ayrıntılar... BJK SPOR HABERLERİ
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Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetinin ardından ortalık karıştı. İşte ayrıntılar...
MERT GÜNOK TAKIMI TRİBÜNE GÖTÜRMEK İSTEDİ
SİZİN TEK DERDİNİZ PARA!
MALZEMECİDEN KAHVE İSTEDİ
Bu tepkilere rağmen bazı yabancı oyuncuların hiç istiflerini bozmaması, üstelik bir ismin de malzemeciden kahve istemesi bardağı taşırdı. Küfürleşmeler, itişmeler güçlükle yatıştırıldı. Başkan Yücel yaşananları öğrenince, "Bu şanlı formayı taşımayacak oyuncuları bir dakika takımda tutmayacağız" açıklamasında bulundu.
MERT: UTANÇ VERİCİ
Karşılaşma sonrasında Mert Günok şu ifadeleri kullanmıştı: "Burada böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok! Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem.
Takım kaptanı olarak geliyorum ama bir şey diyemiyorum! Sözün bittiği yer! Tamamen utanç verici! Başka da bir şey söylemek istemiyorum!"
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