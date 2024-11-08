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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş Kulübü, resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte paylaşımda yer alan o ifadeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 17:33
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Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş Kulübü resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda ise şu iafdeler yer aldı:

"Beşiktaş, 121 yıllık tarihi boyunca devletin önceliklerini kendi önceliklerinin önünde tutmuş Türkiye'nin en eski ve saygın spor kulübüdür.

Vatanına sadıktır, milletini baş tacı eder ve her daim devletinin yanındadır.

Beşiktaşımızı şeref ve namus üzerinden dil uzatarak kendi hırsları doğrultusunda kullanmaya çalışmak kimsenin haddi değildir!

Buna yeltenenler karşılarında büyük Beşiktaş camiasını bulacaktır.

Bu cüreti gösterenlere devletimizin gerekli cevabı vereceğine inancımız tamdır."

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