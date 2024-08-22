Lugano Beşiktaş maçı canlı veren kanallar listesi | Beşiktaş play off maçı şifresiz izleniyor mu? UEFA Avrupa Ligi

👉LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI SKOR TAKİBİ - BJK MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLA👈

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Thun Stadyumu'nda Beşiktaş, Lugano ile kozlarını paylaşacak. Peki, Lugano - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Lugano - Beşiktaş maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lugano - Beşiktaş maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ

Qaz Spor HD

RSI La 2 Svizzera HD

S Sport Plus