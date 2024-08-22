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Lugano Beşiktaş maçı canlı veren kanallar listesi | Beşiktaş play off maçı şifresiz izleniyor mu? UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan play off maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı yayınlayacak kanallar araştırılıyor. Peki, Lugano - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Lugano - Beşiktaş maçını canlı canlı yayınlayan kanallar listesi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 10:57
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Lugano Beşiktaş maçı canlı veren kanallar listesi | Beşiktaş play off maçı şifresiz izleniyor mu? UEFA Avrupa Ligi

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Thun Stadyumu'nda Beşiktaş, Lugano ile kozlarını paylaşacak. Peki, Lugano - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Lugano - Beşiktaş maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lugano - Beşiktaş maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ

Qaz Spor HD

RSI La 2 Svizzera HD

S Sport Plus

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