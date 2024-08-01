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'Come to Beşiktaş' denmişti! Transfer teklifini reddetti

Beşiktaş’ın transferi için devreye Gabriel Paulista’yı soktuğu Mario Hermoso Türkiye’ye gelmek istemediğini söyledi. Siyah beyazlılar bu gelişme üzerine başka adaylara yöneldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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'Come to Beşiktaş' denmişti! Transfer teklifini reddetti

Beşiktaş daha önce de gündemine gelen İspanyol stoper Mario Hermoso'nun menajeriyle geçtiğimiz günlerde son kez temasa geçmiş ve 2+1 yıllık kontrat önermişti.

Siyah-Beyazlılar ayrıca Atletico Madrid'de geçen sezon beraber oynayan Gabriel Paulusta'yı da devreye sokmuş ve 29 yaşındaki oyuncuyla telefonda konuşarak Beşiktaş'a gelmesi konusunda tavsiyeler vermesini istemişti.

Ancak; Hermoso'nun telefonda hem Paulista'ya hem de Beşiktaş yönetimine Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini söylediği öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre, Beşiktaş yönetiminin de bu gelişme üzerine Hermoso defterini kapattığı ve listesindeki diğer stoper adaylarına yöneldiği ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun Körfez ekiplerinden teklif beklediği ifade ediliyor.

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