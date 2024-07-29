Beşiktaş'a transferde çifte müjde!

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a transfer listesinin başında yer alan isimlerden olan yıldızlardan sevindiren haber geldi. Beşiktaş'a yazılan stoperler arasında yer alan Luiz Felipe ve kanat oyuncusu Jota ikilisi menajerleri ile temas kurdu.

Gelecek sezon takımdan ayrılmak istediklerini takım bulmalarını istedi. İki yıldız da Al-Ittihad kulübünün yönetimine ayrılık isteğini iletti. Al-Ittihad yetkilileri, Portekizli oyuncuları Jota ve Luiz Felipe'nin takımdan ayrılması kararına onay verdi. Kaynaklar, Al-Ittihad yönetiminin, ikilinin devamı ya da ayrılığı konusunda takım teknik direktörü Laurent Blanc'la görüştüklerini ve Fransız teknik adamın da bu kararı onayladığını iddia ettiler. Brezilyalı stoper ve Portekizli sağ kanata başta Beşiktaş olmak üzere İtalyan ya da Brezilya kulüplerinden bir çok teklif var. Her iki futbolcu da siyah beyazlı kulüpte oynamaya sıcak bakıyor. Geçtiğimiz sezon Al-Ittihad formasıyla 27 resmi maça çıkan Luiz Felipe bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı. Jota ise geride bıraktığımız sezon S. Arabistan'da çıktığı 29 maçta 5 gol atmayı başardı. Taraftarların zaman zaman eleştirdiği oyuncunun beklentileri karşılayamadığı iddia edilmişti.