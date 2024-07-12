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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 21:31 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 21:40
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi

Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı ekip ilk olarak Gabriel Paulista, ardından Rafa Silva'yı kadrosuna kattı.

Şimdi ise Beşiktaş, Ciro Immobile'nin transferi için oyuncu ve kulübüyla görüşmelere başlandığını duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbolcu Ciro Immobile'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü S.S.Lazio SPA ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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