TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi

Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlı ekip ilk olarak Gabriel Paulista, ardından Rafa Silva'yı kadrosuna kattı.
Şimdi ise Beşiktaş, Ciro Immobile'nin transferi için oyuncu ve kulübüyla görüşmelere başlandığını duyurdu.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel Futbolcu Ciro Immobile'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü S.S.Lazio SPA ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
👑👑👑👑 pic.twitter.com/XP8YVyu7lb— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 12, 2024