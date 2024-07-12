TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Immobile'yi getiriyor! İşte İstanbul'a geliş saati
Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş büyük bir bomba patlatıyor. Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan siyah beyazlılar İtalyan golcü Ciro Immobile ile anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun İstanbul'a geliş saati belli oldu. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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YILLIK 3 MİLYON EURO
Beşiktaş Immobile için Lazio'ya 3 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca 2 yıllığına 6 milyon Euro da İtalyan yıldıza verilecek.
43 MAÇTA GÖREV ALDI
Geçen sezon Lazio formasıyla tam 43 maçta görev yapan Ciro Immobile 11 kez rakip fileleri sarstı. Ayrıca 1 de asist yaptı. Yıldız ismin 4 milyon euro güncel piyasa değeri bulunuyor.
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