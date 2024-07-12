Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Immobile'yi getiriyor! İşte İstanbul'a geliş saati

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Immobile'yi getiriyor! İşte İstanbul'a geliş saati

Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş büyük bir bomba patlatıyor. Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan siyah beyazlılar İtalyan golcü Ciro Immobile ile anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun İstanbul'a geliş saati belli oldu. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 14:02
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Immobile'yi getiriyor! İşte İstanbul'a geliş saati

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Immobile'yi getiriyor! İşte İstanbul'a geliş saati

Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine bağlayan siyah beyazlılar, Ciro Immobile ile de 2 yıllık anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Immobile'yi getiriyor! İşte İstanbul'a geliş saati

Takvim'in haberine göre yıldız isim, bugün saat 20.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Immobile'yi getiriyor! İşte İstanbul'a geliş saati

YILLIK 3 MİLYON EURO

Beşiktaş Immobile için Lazio'ya 3 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca 2 yıllığına 6 milyon Euro da İtalyan yıldıza verilecek.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Immobile'yi getiriyor! İşte İstanbul'a geliş saati

43 MAÇTA GÖREV ALDI

Geçen sezon Lazio formasıyla tam 43 maçta görev yapan Ciro Immobile 11 kez rakip fileleri sarstı. Ayrıca 1 de asist yaptı. Yıldız ismin 4 milyon euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

G.Saray'dan Neves bombası!
G.Saray'dan tarihe geçecek transfer harekatı!
DİĞER
Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel çiftinin bebek sevinci! Boşanıyorlar derken 3. çocuk geliyor...
15 Temmuz'da FETÖ'cülerin hedefindeydi! Turkuvaz Medya yayınlarıyla hain darbe girişiminde milli iradenin sesi oldu
Dzeko F.Bahçe'den ayrılacak mı?
Beşiktaş'tan Arkadiusz Milik hamlesi!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan Arkadiusz Milik hamlesi!
Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı ne zaman?
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler götürülmeli?
2024 KPSS PUAN HESAPLAMA | Kaç yanlış 1 doğruyu götürür?
2024 KPSS Lisans GK-GY, Eğitim Bilimleri salona son giriş saati kaç?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
MEDVEDEV ALCARAZ MAÇI NE ZAMAN? MEDVEDEV ALCARAZ MAÇI NE ZAMAN? 14:08
Immobile İstanbul'a geliyor! İşte saati Immobile İstanbul'a geliyor! İşte saati 14:02
Beşiktaş'tan Arkadiusz Milik hamlesi! Beşiktaş'tan Arkadiusz Milik hamlesi! 12:22
Dzeko F.Bahçe'den ayrılacak mı? Dzeko F.Bahçe'den ayrılacak mı? 12:38
İspanya - İngiltere maçı ne zaman? İspanya - İngiltere maçı ne zaman? 12:41
Gençlerbirliği kadrosunu Samed Onur ile güçlendirdi! Gençlerbirliği kadrosunu Samed Onur ile güçlendirdi! 12:42
Daha Eski
G.Saray'dan Neves bombası! G.Saray'dan Neves bombası! 10:34
Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? 10:50
F.Bahçe'ye Ryan Kent piyangosu! F.Bahçe'ye Ryan Kent piyangosu! 11:12
Beşiktaş Slonveya'da Dinamo Zagreb'le karşılaşacak! Beşiktaş Slonveya'da Dinamo Zagreb'le karşılaşacak! 11:17
F.Bahçe'nin rakibi Strasbourg! F.Bahçe'nin rakibi Strasbourg! 11:19
Barisic: Takıma asist ve gollerle katkı sağlayan bir oyuncuyum Barisic: Takıma asist ve gollerle katkı sağlayan bir oyuncuyum 11:37