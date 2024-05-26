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Beşiktaş galibiyetle kapatmak istiyor! İşte Serdar Topraktepe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek sezonu galibiyet ile tamamlamak istiyor. Bu maç öncesi Serdar Topraktepe'nin sahaya nasıl bir ilk 11 süreceği ise merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Beşiktaş galibiyetle kapatmak istiyor! İşte Serdar Topraktepe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Türkiye kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek 11. kez zafere ulaşan siyah- beyazlı ekip, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Gökhan, Porozo, Sadık, Yasin, Sadiku, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Ngoy, Da Costa

Beşiktaş: Ersin, Onur, Tayyip, Colley, Emrecan, Salih, Musrati, Rashica, Muci, Semih, Muleka

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