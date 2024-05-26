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BEŞİKTAŞ HABERİ: Di Maria'dan transfer kararı! Yeni takımı belli oldu

Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Angel Di Maria'nın geleceği hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Benfica'dan ayrılma kararı alan yıldız futbolcu, kariyeriyle ilgili kararını verdi. Portekiz basını, Di Maria'nın yeni adresini duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 14:17
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Di Maria'dan transfer kararı! Yeni takımı belli oldu

Sezon sonunda Benfica'dan ayrılması beklenen Arjantinli yıldız Angel Di Maria, transferiyle ilgili sürpriz bir karar aldı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Di Maria'dan transfer kararı! Yeni takımı belli oldu

İsmi Beşiktaş ile de anılan Angel Di Maria için geçtiğimiz günlerde kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel bir açıklamada bulunmuş ve "Di Maria, görüştüğümüz isimlerden biri." ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Di Maria'dan transfer kararı! Yeni takımı belli oldu

BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın gündemine gelen deneyimli oyuncudan kötü haber geldi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Di Maria'dan transfer kararı! Yeni takımı belli oldu

Portekiz basınında A Bola'nın haberine göre; Di Maria, Benfica Başkanı Rui Costa'nın tüm ısrarlarına rağmen kulüpten ayrılma kararı aldı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Di Maria'dan transfer kararı! Yeni takımı belli oldu

ÜLKESİNE DÖNÜYOR!
Haberde, Di Maria'nın ülkesi Arjantin'in köklü kulüplerinden Rosario Central'e transfer olmaya sıcak baktığı ve kulüp ile oyuncu arasındaki görüşmelerin sıklaştığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Di Maria'dan transfer kararı! Yeni takımı belli oldu

Öte yandan Di Maria'nın ailesinin Arjantin'e taşınmayacağı ve ABD'nin Miami şehrine yerleşecekleri belirtildi.

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