BEŞİKTAŞ HABERİ: Di Maria'dan transfer kararı! Yeni takımı belli oldu

Sezon sonunda Benfica'dan ayrılması beklenen Arjantinli yıldız Angel Di Maria, transferiyle ilgili sürpriz bir karar aldı.

İsmi Beşiktaş ile de anılan Angel Di Maria için geçtiğimiz günlerde kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel bir açıklamada bulunmuş ve "Di Maria, görüştüğümüz isimlerden biri." ifadelerini kullanmıştı.