BEŞİKTAŞ HABERİ: Di Maria'dan transfer kararı! Yeni takımı belli oldu
Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Angel Di Maria'nın geleceği hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Benfica'dan ayrılma kararı alan yıldız futbolcu, kariyeriyle ilgili kararını verdi. Portekiz basını, Di Maria'nın yeni adresini duyurdu. İşte detaylar...
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BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER!
Portekiz basınında A Bola'nın haberine göre; Di Maria, Benfica Başkanı Rui Costa'nın tüm ısrarlarına rağmen kulüpten ayrılma kararı aldı.
ÜLKESİNE DÖNÜYOR!
Haberde, Di Maria'nın ülkesi Arjantin'in köklü kulüplerinden Rosario Central'e transfer olmaya sıcak baktığı ve kulüp ile oyuncu arasındaki görüşmelerin sıklaştığı belirtildi.
Öte yandan Di Maria'nın ailesinin Arjantin'e taşınmayacağı ve ABD'nin Miami şehrine yerleşecekleri belirtildi.
Kariyerine başladığı Rosario Central'e dönme kararı alan 36 yaşındaki yıldız, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 48 maçta 17 gol 15 asistlik perfomans gösterdi.
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