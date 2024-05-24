Vurdu pençeyi aldı kupayı

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş, bu dönemde Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarlarına bir anlamda teselli etti. Olimpiyat Stadı'ndaki finalde Trabzonspor karşısında geriye düşmesine rağmen pes etmeyen siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal'ın 45+3'te penaltıdan attığı golle soyunma odasına beraberlikle girdi. Ligde sadece 1 kez ağları sarsan Cezayirli oyuncu, kupada hayati bir gole imza atarak Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki geri dönüşünün fitilini ateşledi.

AL-MUSRATI SİFTAH YAPTI

İkınci yarının başında kupa golcüsü Salih Uçan sahne aldı. 54'te Muleka'nın muhteşem asistinde kafayı vuran yıldız oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki üçüncü golünü attı ve Beşiktaş'ı finalde öne geçirdi. Performansıyla geldiği günden bu yana eleştirilen Al-Musrati ise Kara Kartal'a kupayı getiren isimdi. Yıldız oyuncu, Pepe'nin uzaklaştıramadığı topa harika vurdu ve 90+4'te Beşiktaş'ı öne geçirdi, aynı zamanda siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı. Kartal 11'inci kez kupayı kazandı.

MULEKA'DAN BRUYNE ASİSTİ

Jackson Muleka'nın 54'üncü dakikada Salih'e yaptığı asist, muhteşemdi. Yıldız isim bu asistiyle Manchester City'nin süper starı Kevin De Bruyne'nü anımsattı.

RACHID GHEZZAL: BUNU HAK ETTİK

Beşiktaş'ın ilk golünü atan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Beşiktaş camiası için çok zor bir sezon oldu. Bu maçta çok iyi oynadık. Bunu çok hak ettik. Hiçbir zaman bırakmadık, vazgeçmedik. Şimdi eğlenme vakti. Bütün Beşiktaş ailesine ve çocuklarına armağan olsun."

ŞİMDİ PARTİ VAKTİ

Gedson Fernandes, maçın ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu sezon istediklerimizi yapamadık. Ama bugün elimizden gelen her şeyi yaptık. Beşiktaş ailesi ve taraftarı için en iyisini yaptık. Kupayı kazandık ve keyfini çıkaracağız. Şimdi parti vakti."

ÜÇÜNCÜ İSİM OLDU

Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Türkiye Kupası'nı kazanan üçüncü isim Serdar Topraktepe oldu. Siyah-beyazlılarda daha önce; Sergen Yalçın ve Tayfur Havutçu, bu başarıyı elde etmişti. Topraktepe oyuncuyken 97-98'de bu kupayı kazanmıştı.

MASUAKU'DAN VIŞÇA'YA KİLİT

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu yıldızı Masuaku, dünkü finalin gizli kahramanlarından biriydi. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'un en etkili isimlerinden olan Edin Vişça'ya maç boyunca adeta kilit vurdu. Boşnak oyuncu, 90 dakika boyunca etkisiz kaldı.

Beşiktaş formasıyla ilk golünü atan Musrati, %95 pas isabetiyle oynadı, 56 pasın 53'ünde isabet sağladı ve 7 defa da sahipsiz top kazandı.