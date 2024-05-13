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Serdar Topraktepe 5 değişiklik yaptı

Kartal'da sorumlu Serdar Topraktepe, kupadaki Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişiklik yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Serdar Topraktepe 5 değişiklik yaptı

Kartal'da sorumlu Serdar Topraktepe, kupadaki Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişiklik yaptı. Topraktepe, Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmada, kupa maçında 11'de görev verdiği Mert Günok, Svensson, Salih Uçan, Necip Uysal, Muçi, Masuaku'yu Alanyaspor karşısında da sahaya sürdü.

ARTHUR MASUAKU DİREĞE TAKILDI

Beşiktaş'ın Demoktatik Kongolu yıldızı Arthur Masuaku, 24. dakikada gole çok yaklaştı. Muçi'ye yapılan faul sonrası kazanılan frikikte topun başına geçen 30 yaşındaki savunmacı sert bir vuruş yaptı. Barajı geçen top üst direğe çarpıp dışarı çıktı. Masuaku bu sezonki ilk golünü atmaya çok yaklaştı ama olmadı.

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