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Ersin Destanoğlu'dan dikkat çeken Fernando Santos sözleri!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda file bekçisi Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 22:57
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Ersin Destanoğlu'dan dikkat çeken Fernando Santos sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 2-0'lık skorla mağlup ederken karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu konuştu.

İŞTE ERSİN DESTANOĞLU'NUN SÖZLERİ:

Moral ve motivasyonumuzu yukarıya çekerek daha iyi sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımız beş maçlık serüvende bizlerden galibiyet bekliyordu. Bizlerde zaten Serdar hoca ile birlikte içerideki moral ve motivasyonu sahaya yansıtıp taraftarımızla birlikte galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz.

Öncelikle Santos hocaya teşekkür ederim. Geldi ve bizimle ilgilendi. Elinden geleni yaptı bu takımı yukarıya çıkarabilmek için. Serdar hoca altyapımızdan yetişen, kulübün DNA'sını çok iyi bilen, oyuncularla iyi diyalog halinde olan hocaydı. Santos hoca bıraktıktan sonra da Serdar hoca bizlere ne yapmamız gerektiğini söyledi. Bizlerde sahaya çıkıp oynadık.

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