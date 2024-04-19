Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 5 maçtır devam eden galibiyet hasretini bu maçla noktalamak istiyor.

Beşiktaş'ta bu mücadelede takımla yolları ayrılan Fernando Santos'un yerine Serdar Topraktepe takımın başında görev alıyor.

Beşiktaş - Ankaragücü maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Emrecan, Al Musrati, Muçi, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe

BEŞİKTAŞ - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.