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Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başladı. Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 20:00 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 20:10
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Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 5 maçtır devam eden galibiyet hasretini bu maçla noktalamak istiyor.

Beşiktaş'ta bu mücadelede takımla yolları ayrılan Fernando Santos'un yerine Serdar Topraktepe takımın başında görev alıyor.

Beşiktaş - Ankaragücü maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Emrecan, Al Musrati, Muçi, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe

BEŞİKTAŞ - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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