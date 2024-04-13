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Beşiktaş'ta Fernando Santos: Herkes çok üzgün!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 21:29 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 21:33
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Beşiktaş'ta Fernando Santos: Herkes çok üzgün!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Şu anda durum zor. Son 3 maçı düşünürsek, son 3 maçta kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum ama olmadı. İlk yarı, çok iyi başladık. Şanslar yakaladık, golü de bulduk. 2-3 de yapabilirdik. İkinci yarıya da iyi başladık ama sonra geri çekilmeye başladı takımımız. Bu geri çekilmeyi engellemek için Alex'i oyuna aldım ama tam o zamanlarda gol yedik. Oyuncularım istediler, denediler. Herkes kazanmak istiyordu. Söyleyecek bir şey yok. Herkes çok üzgün."

"OYUNCULARIM ÇOK UĞRAŞTI AMA OLMADI"

"İlk yarıda gayet net pozisyonlar bulduk, 2-3 yapabilirdik ama olmadı. Hücum aksiyonu anlamında üretkendik sonra bu üretkenlik düştü. İkinci yarıda aynı şekilde devam etmemiz gerektiğini söyledim ama geri çekildik. Rakibimiz de hiç olmayan pozisyondan gol buldu. Oyuncularım çok uğraştı ama olmadı. Bazen futbolda bunlar oluyor, diyecek bir şey olmuyor."

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