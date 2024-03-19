BEŞİKTAŞ HABERLER: Cenk Tosun planını değiştirdi! Transfer...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun belirsizliği netleşmeye başladı. Siyah-beyazlı yöneticilerle bir türlü anlaşma sağlayamayan milli futbolcu rotasını belirledi. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ
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Sabah'ta yer alan haberde bu nedenle "Rakamı ileteceğiz" denilse de 32 yaşındaki forvete şu ana kadar teklif yapılmadı.
"ÖN TEMAS KURULDU"
Artık daha fazla beklemek istemeyen milli yıldız, kendisine yurt dışından olan ilgiyi değerlendirmeye alacak. Avrupa ve ABD'den bazı kulüplerin kadrosuna katmak için ön temas kurduğu Cenk, nisan ayında yeni sezonda nerede olacağına dair kararını verecek
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