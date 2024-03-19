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BEŞİKTAŞ HABERLER: Cenk Tosun planını değiştirdi! Transfer...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun belirsizliği netleşmeye başladı. Siyah-beyazlı yöneticilerle bir türlü anlaşma sağlayamayan milli futbolcu rotasını belirledi. İşte haberin detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERLER: Cenk Tosun planını değiştirdi! Transfer...

Beşiktaş sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun, yönetimi beklememe kararı aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLER: Cenk Tosun planını değiştirdi! Transfer...

Sezon başından bu yana kontrat sorunları arasında futbol oynamaya çalışan ve son dönemde ciddi form düşüklüğü yaşayan golcü futbolcu, Antalyaspor maçında oyundan çıkarken tribünler tarafından ıslıklanmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLER: Cenk Tosun planını değiştirdi! Transfer...

Son 11 lig maçında yalnızca 1 gol atabilen, 3 de asist yapan tecrübeli oyuncunun performansı, yönetimde soru işaretleri yarattı.

BEŞİKTAŞ HABERLER: Cenk Tosun planını değiştirdi! Transfer...

Sabah'ta yer alan haberde bu nedenle "Rakamı ileteceğiz" denilse de 32 yaşındaki forvete şu ana kadar teklif yapılmadı.

BEŞİKTAŞ HABERLER: Cenk Tosun planını değiştirdi! Transfer...

"ÖN TEMAS KURULDU"

Artık daha fazla beklemek istemeyen milli yıldız, kendisine yurt dışından olan ilgiyi değerlendirmeye alacak. Avrupa ve ABD'den bazı kulüplerin kadrosuna katmak için ön temas kurduğu Cenk, nisan ayında yeni sezonda nerede olacağına dair kararını verecek

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