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Beşiktaş'ta Omar Colley: Kaybetmeyi hak etmedik!

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda Ernest Muçi, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu ve "Kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 23:00
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Beşiktaş'ta Omar Colley: Kaybetmeyi hak etmedik!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Omar Colley, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Maça kötü başladık. Kötü başladıktan sonra bir gol yedik. Daha sonrasında penaltı oldu. Sonrasında geri dönmeye çalıştık. İkinci yarıda performansımızla ben hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. İkinci yarı özelinde kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum.

Derin ve geniş bir kadromuz var. Necip bugün cezalıydı, onun yerine Joe oynadı. İyi de oynadığını düşünüyorum. Maça kötü başladığımızı söylemiştim, bunu düşünmeliyiz. Bu detayları düzeltmemiz gerekiyor.

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