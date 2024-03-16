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Beşiktaş'ta Fernando Santos: Oyuncularıma güveniyorum

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 20:10 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 20:12
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Beşiktaş'ta Fernando Santos: Oyuncularıma güveniyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya gelecekleri Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Bugün takımımdan karakter göstermesini bekliyorum. Oyuncularımız, taraftarın bu maçı ne kadar önemsediğini biliyor. İyi bir performans göstereceğimiz bir maç olmasını umuyorum."

"Yüzüm gülüyor çünkü, oyuncularıma güveniyorum. Bütün hafta boyunca iyi antrenman yaptık. Emrecan çok iyi çalışıyor ve çok iyi idman yapıyor. Kendini geliştiren ve gelişime çok açık bir oyuncu."

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