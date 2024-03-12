Sorumluluk benim

Beşiktaş Teknik Direktörü Santos, Gaziantep karşısında aldıkları yenilginin sorumluluğunu üstlendi. Santos, "Takımın hocası olarak taraftardan özür diliyorum. Kötü bir sonuç aldık. Tempomuz eksikti. Genel olarak kötüydük. Takımın hocası olarak ilk sorumluluk bende. Kötü bir maç oynadık. Galatasaray maçında ilk dakikalarda bir gol yedik ama sonrasında bir tepki verdik. Ama bugün bu yoktu. Öncelikle olan sorumlu her zaman hocadır dediğim gibi. Tekrar konuşacağız. Değişeceğiz, değişmemiz lazım. Maçlar oynadık. İyi olanları daha da geliştirmeye çalışacağız. Beşiktaş kimliğini gösteremedik bugün. Her zaman söylediğim bir şey var, rakipten daha fazla koşmak ve mücadele etmek zorundayız. Bugün bunu yapmadık" diye konuştu.

İYİ HÜCUM ETMELİYİZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, maçtan önce yaptığı açıklamada hücum vurgusu yaptı. Portekizli çalıştırıcı, "Bugün önemli bir gün. Herkesin Ramazan ayını kutluyorum. İsteğimiz daha iyi hücum etmek tabii ki. Aynı zamanda savunmada da daha iyi olmak istiyoruz. İsteğimiz, oyunun iki yönünü de iyi şekilde oynamak" diye konuştu.

ÇALIMBAY'DAN İYİ DEĞİL

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Beşiktaş'ın başında çıktığı 10 lig maçında sadece 4 galibiyet alabildi. Santos ile çıkılan 5 deplasman maçının 4'ünde gol bile atamayan Kartal, sadece İstanbulspor'u 2-0 mağlup edebildi. Ligde 1.40 puan ortalaması olan Portekizli, kendisinden önce görevden ayrılan Rıza Çalımbay'la aynı ortalamayı tutturabildi!