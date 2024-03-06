Beşiktaş'a Avrupa yolunda büyük fırsat! O gerçek Fernando Santos'u rahatlattı

Beşiktaş, bu müsabakaların ardından üst üste iki hafta Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü ağırladıktan sonra 34. haftada Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, 35. haftada da Rizespor ile evinde oynadıktan sonra sezonun son İstanbul dışı deplasmanı için Alanya'ya gidecek. Kara Kartal, 2023-2024 sezonunun son iki maçında Hatayspor ile Dolmabahçe'de ve Kasımpaşa'yla da deplasmanda mücadele edecek.