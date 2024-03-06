Beşiktaş'a Avrupa yolunda büyük fırsat! O gerçek Fernando Santos'u rahatlattı
Beşiktaş bu sezon ligi 3. sırada tamamlayarak Avrupa hedefine ulaşmak isterken o gerçek siyah-beyazlı camiayı rahatlattı. İşte haberin detayları...
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Beşiktaş, bu müsabakaların ardından üst üste iki hafta Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü ağırladıktan sonra 34. haftada Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, 35. haftada da Rizespor ile evinde oynadıktan sonra sezonun son İstanbul dışı deplasmanı için Alanya'ya gidecek. Kara Kartal, 2023-2024 sezonunun son iki maçında Hatayspor ile Dolmabahçe'de ve Kasımpaşa'yla da deplasmanda mücadele edecek.
İSTANBUL'DAKİ 18 MAÇTA 10 GALİBİYET
Beşiktaş, ligde geride kalan 28 haftada İstanbul'da 18 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 10'unu kazanan siyah-beyazlı ekip, 2'sinde berabere kalırken, 6'sını ise kaybetti. Kartal 18 mücadelenin 14'ü de Tüpraş Stadyumu'nda oynandı. Evinde de 8 kez galip gelen Beşiktaş, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş, sahasındaki müsabakalar hariç İstanbul'da şu ana kadar Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Pendikspor ve Galatasaray'a konuk oldu. Karagümrük ve İstanbulspor karşısında 3 puana uzanan Kartal, Pendikspor ile Galatasaray'a ise kaybetti.
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