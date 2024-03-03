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Siz sabredin biz bitirelim

Santos, Beşiktaş taraftarından 90 dakika destek istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 06:50
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Siz sabredin biz bitirelim
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, önceki gün Ümraniye Tesisleri'nde gelerek takıma moral veren siyah-beyazlı taraftarlardan derbi maçında 'tam destek' istedi. Portekizli çalıştırıcı, futbol takımına tatlı ikram eden yaklaşık 250 kadar Beşiktaş taraftarıyla yaptığı kısa görüşmede, "Sizin desteğinizin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hedefimiz öncelikle gol yememek. Önce beraber baskıyı kıralım, sonra golümüzü atalım. Derbide bize 90 dakika sabredin" diyerek sabırlı olmalarını istedi.
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