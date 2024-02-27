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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Orta saha bölgesinde kim oynayacak? Santos'dan flaş derbi kararı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah beyazlı teknik heyet derbi planını oluşturmaya başladı. Gedson Fernandes'in cezalı duruma düşmesiyle birlikte gözler orta sahada kimin oynayacağına çevrildi. İşte Fernando Santos'un derbi planı... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 12:25
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Orta saha bölgesinde kim oynayacak? Santos'dan flaş derbi kararı

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı evinde ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip zorlu mücadeleden 3 puan ile ayrılıp moral depolamak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Orta saha bölgesinde kim oynayacak? Santos'dan flaş derbi kararı

Teknik direktör Fernando Santos, oyuncularını zorlu derbiye özel olarak hazırladı. 27. hafta karşılaşmasında İstanbulspor' 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta 2 isim derbide cezalı duruma düştü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Orta saha bölgesinde kim oynayacak? Santos'dan flaş derbi kararı

Kritik maç öncesi siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes ve Bakhtiyar Zaynutdinov sarı kart sınırında bulunuyordu. Dördüncü sarı kartlarını gören iki isim de Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Orta saha bölgesinde kim oynayacak? Santos'dan flaş derbi kararı

Fernando Santos'un Galatasaray derbisi için orta saha tercihi kafasında şekillenmeye başladı. Sabah'ın haberine göre Portekizli çalıştırı, Gedson Fernandes'in yerine milli futbolcu Salih Uçan'a şans verecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Orta saha bölgesinde kim oynayacak? Santos'dan flaş derbi kararı

Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu süreci atlattı. Tümosan Konyaspor maçında 4, İstanbulspor'a karşı ise 28 dakika süre bulan Salih'in, Galatasaray maçına hazır hale geleceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Orta saha bölgesinde kim oynayacak? Santos'dan flaş derbi kararı

30 yaşındaki oyuncu bu sezon siyah-beyazlı formayı 30 maçta giydi. Salih bu karşılaşmalarda takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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