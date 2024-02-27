BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Orta saha bölgesinde kim oynayacak? Santos'dan flaş derbi kararı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah beyazlı teknik heyet derbi planını oluşturmaya başladı. Gedson Fernandes'in cezalı duruma düşmesiyle birlikte gözler orta sahada kimin oynayacağına çevrildi. İşte Fernando Santos'un derbi planı... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Fernando Santos'un Galatasaray derbisi için orta saha tercihi kafasında şekillenmeye başladı. Sabah'ın haberine göre Portekizli çalıştırı, Gedson Fernandes'in yerine milli futbolcu Salih Uçan'a şans verecek.
Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu süreci atlattı. Tümosan Konyaspor maçında 4, İstanbulspor'a karşı ise 28 dakika süre bulan Salih'in, Galatasaray maçına hazır hale geleceği aktarıldı.
30 yaşındaki oyuncu bu sezon siyah-beyazlı formayı 30 maçta giydi. Salih bu karşılaşmalarda takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Dev derbi 3 Mart Pazar saat 19.00'da oynanacak.
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