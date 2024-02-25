Haberler Beşiktaş İstanbulspor 0 - 2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

İstanbulspor 0 - 2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibini 2-0 mağlup etti ve ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 20:53 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 20:57
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İstanbulspor 0 - 2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda 3 puanı hanesine yazdıran taraf, 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Semih Kılıçsoy ve dakikada 54. dakikada Ernest Muci kaydetti.,

Öte yandan karşılaşmada sarı kart gören Gedson Fernandes, cezalı duruma düştü ve Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Beşiktaş, puanını 46'ya yükseltti.

Ligin dibine demir atan İstanbulspor ise 12 puanda kaldı.

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