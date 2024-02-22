Sol kanata Sayfallah

Gelecek sezonun kadrosu için transfer çalışmaları sürdüren Beşiktaş'ta sol kanat için sürpriz bir isim gündeme geldi. Africafoot'ta yer alan habere göre Beşiktaş, bonservisi Basel'de bulunan 24 yaşındaki Tunuslu sol kanat oyuncusu Sayfallah Ltaief'le ciddi şekilde ilgileniyor. Beşiktaş'ın futbolcuyu maddi açıdan cezbedecek 3 yıllık bir kontrat sunmaya hazırlandığı belirtilirken, Basel'in sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek olan Tunuslu yıldız Ltaief'i kolay kolay bırakmayı düşünmediği kaydedildi. Beşiktaş yönetimi ile İsviçre ekibi arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Sezonu FC Winterthur'da kiralık olarak geçiren Sayfallah Ltaief, İsviçre Süper Ligi'nde bu sezon forma giydiği 22 maçta 8 gol attı, 4 de asist yaptı.

181 MACTA 31 GOLE KATKI

23 yaşındaki Sayfallah Ltaief, kulüp kariyerinde toplam 181 maçta forma giyerken 23 gol attı, 8 de asist yaptı. Tunuslu oyuncu Milli takım formasına da 10 kez giymeyi başardı.