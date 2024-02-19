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Beşiktaş - Tümosan Konyaspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 19:53 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 20:10
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Beşiktaş - Tümosan Konyaspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor.

3.'lük yarışında hata yapmak istemeyen Beşiktaş ile 7 maçlık 3 puan hasretini sonlandıran ve yeni bir seri hedefleyen Tümosan Konyaspor, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muci, Rashica, Semih, Cenk

Tümosan Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner, Cicaldau, Prip, Ethemi, Cikalleshi

BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Tümosan Konyaspor maçı 19 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

46. RANDEVU

Beşiktaş ile Konyaspor 46. defa karşı karşıya geliyor. Önceki 45 randevuda Kartal 25 galibiyet elde etti. Yeşil-beyazlılar ise sahadan 6 defa 3 puana uzandı. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş 84 defa fileleri havalandırdı. Konyaspor'un 43 golü bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk devresindeki maçı 2-0 Kartal kazanmıştı.

FERNANDO SANTOS'TAN MUCI'YE VUR EMRİ!

Beşiktaş'ın yeni transferi Muci'ye, Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos'tan yeni görev geldi. Fernando Santos, Konyaspor müsabakasında Muci'ye uzaktan şutlarla gol aramasını söyledi. Santos 23 yaşındaki futbolcunun şut yeteneklerinden faydalanmak için böyle bir karar aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Kartal'da Konyaspor karşılaşmasında 5 futbolcu forma giyemedi. Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu kadroda yer almadı.

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