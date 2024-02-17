Haberler Beşiktaş Üç yerli oyuncu belli oldu

Üç yerli oyuncu belli oldu

Beşiktaş'ta sezonun kalan bölümünde 11'de yerli olarak kullanılması planlanan 3 isim büyük ölçüde belirlendi. Kalede Mert Günok'u kullanacak olan Portekizli teknik direktör Fernando Santos, sağ bekte Onur Bulut'a hücumda ise genç yıldız Semih Kılıçsoy'a görev verecek. Kaleci Mert'in sakatlık ya da kart cezalısı olması durumunda kaleyi bir diğer yerli file bekçisi Ersin koruyacak. Benzer sıkıntıları yaşayabilecek olan Onur Bulut ya da Semih Kılıçsoy'un yerine ise tecrübeli orta saha Salih Uçan üçüncü yerli olarak ilk 11'de yer alacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Üç yerli oyuncu belli oldu
Beşiktaş'ta sezonun kalan bölümünde 11'de yerli olarak kullanılması planlanan 3 isim büyük ölçüde belirlendi. Kalede Mert Günok'u kullanacak olan Portekizli teknik direktör Fernando Santos, sağ bekte Onur Bulut'a hücumda ise genç yıldız Semih Kılıçsoy'a görev verecek. Kaleci Mert'in sakatlık ya da kart cezalısı olması durumunda kaleyi bir diğer yerli file bekçisi Ersin koruyacak. Benzer sıkıntıları yaşayabilecek olan Onur Bulut ya da Semih Kılıçsoy'un yerine ise tecrübeli orta saha Salih Uçan üçüncü yerli olarak ilk 11'de yer alacak.
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