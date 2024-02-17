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Üç yerli oyuncu belli oldu
Beşiktaş'ta sezonun kalan bölümünde 11'de yerli olarak kullanılması planlanan 3 isim büyük ölçüde belirlendi. Kalede Mert Günok'u kullanacak olan Portekizli teknik direktör Fernando Santos, sağ bekte Onur Bulut'a hücumda ise genç yıldız Semih Kılıçsoy'a görev verecek. Kaleci Mert'in sakatlık ya da kart cezalısı olması durumunda kaleyi bir diğer yerli file bekçisi Ersin koruyacak. Benzer sıkıntıları yaşayabilecek olan Onur Bulut ya da Semih Kılıçsoy'un yerine ise tecrübeli orta saha Salih Uçan üçüncü yerli olarak ilk 11'de yer alacak.
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