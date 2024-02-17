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Tüpraş’ta çalıştılar
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına, dün Tüpraş Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla devam etti. Fernando Santos yönetiminde ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçı sonrası yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi. Siyahbeyazlılar, Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarına, bugün saat 11.30'da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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