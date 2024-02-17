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Can Duran Beşiktaş’ta
Beşiktaş Futbol Akademi, son olarak F.Bahçe'de forma giyen 2009 doğumlu orta saha oyuncusu Can Duran'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş Artaş U-15 takımında forma giyecek olan Can Duran, Beşiktaş formasını giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Buraya gelmemde emeği olan Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi başta olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.
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