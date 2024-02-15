Turgay Demir'den dikkat çeken Beşiktaş yorumu!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Ara transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş, Al Musrati ve Muci gibi iki önemli ismi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılardaki son durumu değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, dikkat çeken bir yorumda bulundu. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)
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UÇAR-AYBABA UYARMALI
Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'a da düşün görevler var ve belki de yapıyorlar. Ben yapmıyorlarsa hatırlatmak anlamında yazıyorum bunları. Fernando Santos, Cenk Tosun'u oynatma pahasına ön taraftaki tüm dengeyi bozuyor. Cenk'in şu haliyle tempo yapması, takımın temposuna uyması mümkün değil. Denenmişi defalarca daha deneyerek şapkadan tavşan çıkarmaya çalışmanın alemi yok.
ÖNDE DÖRT HIZLI ADAM
Kadro gerçekleri ortada. Beşiktaş; Mertens, Insigne, Callejon ve Hamsik'li Napoli gibi ön tarafta dört çabuk oyuncu ile oynarsa başarılı olur yoksa hep patinaj yapar.
MUCI-SEMİH VAZGEÇİLMEZ
Her şeyden önce Muci ve Semih tahtaya ilk yazılacak isimler. Muci ve Semih kaleye yakın oynar ve kanatlardaki Rashica, Muleka, Rebic tarafından iyi beslenirlerse Anadolu takımları şöyle dursun F.Bahçe, G.Saray savunmaları bile dayanamaz Kartal'ın temposuna. Yanlış anlaşılmasın, Beşiktaş'ın kadro gerçekleri söylüyor tüm bunları, ben söylemiyorum!..
"VELİ-ATIBA" OLURLAR
Orta sahada da macera aramaya gerek yok. Hazır bonservisi de alınmışken Gedson'un yanına Musrati'yi koyup biraz sabredersen Veli-Atiba gibi sağlam bir ikili yakalamış olursun...
HUZUR BİTER SANTOS GİDER
Bunlar yapılmaz Amerika'yı yeniden keşfetme çabaları devam edilir, sol bek sağa, ön libero stopere, stoper ön liberoya, Cenk ortaya, Semih sola, Muci sağ kanada koyulursa taraftar her maç saçını, başını yolmaya devam eder. Tüm camianın da huzuru kaçar. Sonra da muhtemelen Santos kaçar!.. Uyarı bizden tercih sizden; Sayın Arat, sayın Uçar, sayın Aybaba, Mr Santos...
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