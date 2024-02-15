Turgay Demir'den dikkat çeken Beşiktaş yorumu!

UÇAR-AYBABA UYARMALI Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'a da düşün görevler var ve belki de yapıyorlar. Ben yapmıyorlarsa hatırlatmak anlamında yazıyorum bunları. Fernando Santos, Cenk Tosun'u oynatma pahasına ön taraftaki tüm dengeyi bozuyor. Cenk'in şu haliyle tempo yapması, takımın temposuna uyması mümkün değil. Denenmişi defalarca daha deneyerek şapkadan tavşan çıkarmaya çalışmanın alemi yok.

ÖNDE DÖRT HIZLI ADAM Kadro gerçekleri ortada. Beşiktaş; Mertens, Insigne, Callejon ve Hamsik'li Napoli gibi ön tarafta dört çabuk oyuncu ile oynarsa başarılı olur yoksa hep patinaj yapar.