Kupada rakip Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kura çekimi dün gerçekleştirildi. Seri başı unvanıyla kura çekiminde yer alan Beşiktaş'ın rakibi Tümosan Konyaspor oldu. Çeyrek final karşılaşması Tüpraş Stadı'nda tek maç eleme usulüne göre 27-29 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Beşiktaş yarı finale çıkması durumunda A.Gücü– F.Bahçe eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Yarı final maçları ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

DAHA ÖNCE 10 KEZ KAZANDIK

Türkiye Kupası'nı çok önemsediklerini belirten Asbaşkan Mete Vardar, "Hepsi birbirinden değerli, hepsi önemli kulüpler. Konyaspor ile eşleştik ve ev sahibi biziz. Biz Beşiktaş olarak Türkiye Kupası'nı çok önemsiyoruz. Bundan önce 10 kez kazandık. Bu sene inşallah 11'inci kupamızı kazanmak istiyoruz. Her maç önemli. Önceliğimiz Konyaspor maçını iyi, seyir zevki yüksek bir futbolla kazanıp, yarı finale kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.