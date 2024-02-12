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Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos: Aramıza yeni oyuncular gelecek!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 22:26 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 22:34
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Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos: Aramıza yeni oyuncular gelecek!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kaldıkları müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Aslında oyuncularımın sahada gösterdiği mücadele ve davranış biçimlerinden tatminim. Sonuç anlamında tatmin değilim tabii ki. Beraberlikle bitti. Gelecek içimn bazı şeyleri düzeltmek zorundayız. Organize atak anlamında sıkıntı yaşadık. Hücum anlamında zorlandık. Çok fazla uzun top oynadık. Bu anlamda stratejimizi sahaya yansıtamadık. Önümüzde bir hafta var, çalışarak bunları geliştirmek zorundayız."

"ARAMIZA KATILACAK OYUNCULAR OLACAK!"

"Takımın gösterdiği davranıştan memnunum. Mücadeleci bir ruh sergiledik. Ama yeni oyuncular geldi, yeni gelecek oyuncular olacak. Aramıza katılacak Aboubakar, Masuaku, Salih, Colley Rashica, bu oyuncular da takımla birlikte olacak. Herkes çalışma anlamında birlikte olduğunda o zaman çok daha iyi sonuçlar olacak"

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