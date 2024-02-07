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Antalyaspor - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor'a konuk olacak. Sergen Yalçın ile çıkış yakalayan Antalyaspor, Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş'ı ağırlayacak. A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak maçın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve tüm detaylar merak konusu oldu. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 11:48 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 12:00
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Antalyaspor - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Antalyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçları ile devam ediyor. Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 8 Şubat Perşembe günü oynanacak müsabaka 20:45'te A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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