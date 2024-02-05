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Beşiktaş kupadaki Antalyaspor maçı mesaisine başladı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 14:35
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Beşiktaş kupadaki Antalyaspor maçı mesaisine başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdirdi.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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