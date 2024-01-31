Haberler Beşiktaş 15 yılın en kötüsü

15 yılın en kötüsü

Bu sezon 23 maçta 33 gol atabilen Beşiktaş, 2009-10 sezonunda 30 gol bulduğu 23 haftalık periyodun ardından ligdeki en kısır dönemini yaşıyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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15 yılın en kötüsü

Süper Lig'de oynadığı son üç maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan; rakip fileleri bir kez bile havalandıramayan Beşiktaş, son 15 yılın en kısır dönemini yaşıyor. Defans hattını oturtamayan ve 23 maçta 16 farklı savunma rotasyonu deneyerek, ağlarında 31 gol gören siyahbeyazlılar, kolay gol yemesine karşın gol atmakta da zorlanıyor. Beşiktaş, 2009- 10 sezonunda 30 gol bulduğu 23 haftalık periyodun ardından ligdeki en az gol attığı dönemini geçiriyor. Yapılan üç teknik direktör değişikliğine rağmen gol yollarına çare bulamayan Kara Kartallar; hem kadro hem de saha içi sonuçlarına bir çare bulamadı. Dördüncü sıradaki Beşiktaş'ın, zirvedeki rakipleriyle arasında 24 puanlık bir fark bulunuyor.

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