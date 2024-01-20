Haberler Beşiktaş Gattoni’yi de önerdiler

Gattoni’yi de önerdiler

Beşiktaş'ta stoper mevkii adaylarına bir yenisi daha eklendi. Menajerlerin, savunmasını güçlendirmek için uğraşan siyah-beyazlılara Federico Gattoni'yi önerdiği iddia edildi. Sevilla'da forma giyen 24 yaşındaki Arjantinli stoperin satın alma opsiyonluk kiralık olarak gelebileceği belirtildi. Gattoni, bu sezon 4 maçta 126 dakika görev aldı, 1 gol attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Gattoni’yi de önerdiler
Beşiktaş'ta stoper mevkii adaylarına bir yenisi daha eklendi. Menajerlerin, savunmasını güçlendirmek için uğraşan siyah-beyazlılara Federico Gattoni'yi önerdiği iddia edildi. Sevilla'da forma giyen 24 yaşındaki Arjantinli stoperin satın alma opsiyonluk kiralık olarak gelebileceği belirtildi. Gattoni, bu sezon 4 maçta 126 dakika görev aldı, 1 gol attı.
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