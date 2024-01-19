Beşiktaş'ta yeni maestro Oliver Torres! Anlaşma çok yakın

Beşiktaş'ta Santos'un gelmesiyle birlikte hız kazanan transfer çalışmalarında gözler orta sahaya çevrildi. Bu bölgeye 'lider' özellikleri bulunan bir isim arayan siyah-beyazlıların Oliver Torres için devreye girdiği ifade edildi. Renato Sanches ile Oliver Torres arasında gidip gelen Beşiktaş'ın seçiminin İspanyol orta saha oyuncusu olduğu iddia edildi. El Gol'ün haberine göre 29 yaşındaki İspanyol yıldız Oliver Torres, fazla şans bulamadığı Sevilla'dan ayrılıp Beşiktaş'la anlaşmaya çok yakın. Haberde Beşiktaş'ın teklifinin İspanyolları da mutlu ettiği ifade edildi.

Torres 422 resmi maçta 28 gol atarken, 46 da asist yaptı ve toplamda 64 gole direkt katkı sağladı.