Fernando Santos: Sahaya ölmek için çıkmalıyız

Beşiktaş, Portekizli teknik direktör Fernando Santos için dün imza töreni düzenledi. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyona başkan Arat'la birlikte gelen Santos, büyük bir kulübün parçası olmanın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, oyunculardan sahada her şeyi vermelerini beklediğini vurgulayarak, "Bazı oyuncularımız son maçlarda bizimle değildi. Bazı durumlar var bilindiği gibi. Ben sadece futbolu düşünüyorum. Bazı şeyler değişebilir. Çoğu şeyi biz idmanlarda değiştireceğiz" dedi.

"BU RUHU TAKIMA AŞILAMALIYIZ"

Her hocanın kendine göre mantalitesi olduğunu belirten Santos şöyle devam etti: "Benim tek amacım kazanmak. Kaybettiğim zaman uyuyamam. Benim takımım her zaman kazanmak zorunda. Sahada her şeyimizi vermek zorundayız. Bunu en kötü durumda bile yapmak zorundayız, savaşmak zorundayız. Sahaya ölmeye çıkmalıyız. Sistemler, taktikler, profesyonel durumlar, önemli olan buraya geldiğimizde ruhu aşılamak. Bazı pozisyonlarla ilgili oyuncular almamız lazım. Çok fazla bunları konuşmayı seven biri değilim."

"İYİ GENÇ OYUNCULARIMIZ VAR"

Başkanın her şeye karar vereceğini belirten Portekizli hoca, "Önce başkan sonra hoca. En iyi çözümleri bulacağız. Bu takımın iyi çözümlere ihtiyacı var. Dünyanın en iyi ekibi diyemeyiz kendimize ama gerçekleri görüp daha iyiye gideceğimiz, bilmemiz lazım. Son maçları gördüm. Genç takımdan gelenleri gördüm. Semih 2 gol attı. Bu anlamda da iyi genç oyuncular var. Özkaynaktan gelen oyuncular önemli. Onların üzerinde önemli planlarımız var. Çok iyi çalışmalar yapacağız. En hızlı şekilde her şeyi organize edeceğiz" dedi.

"LANGIRT OYNAMIYORUZ"

Takımını oynatacağı formasyon hakkında da konuşan Santos, "Oyuncu grubuna göre bazen çözümler bulmak gerekiyor. Bu kadro için en iyi çözümü arıyoruz. 4-4-2 olur, 4-3-3 olur. Önemli olan sistemden ziyade dinamik şekilde oyunu devam ettirmek. 4-3-3 olarak sahaya yayılırsınız ama farklı dağılımlarda hücum yapabilirsiniz. Önemli olan kağıt üstündeki sistem değil. Langırt gibi bir oyun oynanmıyor. Pozisyonların değiştiği bir oyun" yorumunu yaptı.

"GİTMEK İSTEYEN GİDER"

Kadro dışı bırakılan isimlerle ilgili konuşan tecrübeli teknik adam Fernando Santos, "Her oyuncuyla konuşacağız. Bu takımın her parçasıyla konuşacağız. Ben bu kararları duyduklarımla almam, gördüklerimle alırım. Gerçekten bizimle bu yolda devam etmeyi isteyenler kimler onlara kapımız açık. Benim için her şey profesyonel disiplin çerçevesinde. Disiplin sadece maç disiplini değildir. Her şeye uymak, önemli olan bu. Kimse bu takımdan uzaklaştırılmış değil. Umarım her oyuncu burada kalmak ister. Gitmek isteyen varsa gider" diye konuştu.

BİRİ AİLEME SALDIRIRSA BİR 'YUMRUK' OLURUZ!..

Doğru oyuncularla, doğru karakter göstererek başarıya ulaşacaklarını dile getiren Santos, "Beraber çalışacağız. Taraftarlar çok önemli. Bu yolda onlara ihtiyacımız var. Hepimiz herkes çok önemli. Şu an sakin ve gerçekçi olmamız lazım. Ben oyuncularımla aile gibi olurum. Benim aileme birisi saldırırsa birlikte bir yumruk gibi oluruz. Önemli olan birlik olmak. Doğru yolu seçmeliyiz. Bu takımı iyi yerlere getirmek için hep beraber çalışmalıyız" yorumunu yaptı.

1-2 GALİBİYET BİZE YETMEZ

Sadece galip gelmenin yeterli olmayacağını belirten Fernando Santos, "Bu takım maç kazanacak. Ama sadece birkaç maç kazanmak yeterli değil. Önemli olan Beşiktaş'ın hedeflerini belirlemek. Hedef kazanmak şampiyon olmaktır. Tarihinde bunlar var. Biz bunları geri getirmek için mücadele edeceğiz. Ben bir şeyleri bir günde çözmeyeceğim. Çalışa çalışa planlayarak en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Q7, PEPE VE SİMAO'YLA GÖRÜŞTÜM

Beşiktaş'a gelmeden, daha önce siyah-beyazlı formayı giyen Pepe, Quaresma ve Simao gibi isimlerle konuştuğunu belirten Fernando Santos, "Beni bu kararımdan dolayı tebrik ettiler. Büyük bir kulübe geldiğimi söylediler. Kulüple ilgili herkes bana ne kadar büyük olduğunu söylediler. Türkiye'de futbol tutku üst seviyede. Taraftarların büyük bir tutkusu var. Bir arkadaşım maça geldiğini söyledi. 'Stadın dışındaki insanlar içerden daha fazlaydı' dedi" ifadelerini kullandı.

HEP GÜNEŞ OLMAZ YAĞMUR DA YAĞAR

Futbola karşı burada büyük bir tutku olduğunu ifade eden Portekizli çalıştırıcı, "Herkesin bize saygı duyması gerekiyor. Her şeyi kazanabiliriz. Önemli olan saygıdan asla ödün vermemek. Kazanmak, doğru yolda yürümek çok önemli. Hava her zaman güneşli olmuyor, bazen yağmur yağabilir. Biz ekibimizle güneşli günlere dönmek istiyoruz. Taraftarın acı çektiğini biliyorum. Bu kötü havayı çevirmek için hepimiz birlikte çalışacağız. Dünyanın en büyük takımlarında olan durumlar bunlar. Her takım tökezleyebilir" ifadelerini kullandı.