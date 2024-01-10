Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Hedefimiz UEFA Kupası

Beşiktaş Başkanı Arat, şimdiden önümüzdeki sezon için hazırlanacaklarını söyledi. Başkan Arat, "Gelecek seneye çok iyi hazırlanacağız. Türkiye Kupası hedefimiz var, UEFA Kupası hedefimiz var" diye konuştu. Santos'u yönetim kurulu olarak seçtiklerini belirten Başkan Arat şöyle devam etti: "15'e yakın teknik direktör ile görüştük. İçindeki arzu ve kariyeri bağlamında bu işi en iyi yapabilecek kişi olarak Santos'u yönetim kurulu olarak seçtik. Bizim 14 yabancı oyuncumuz var. Rehabilitasyon döneminde oyuncu göndermeden alma şansımız yoktu. Bailly'nin 3.5 milyon euro'luk kontratından kurtulduk. Sadece ikinci yarı ödeyeceğimiz 1 milyon 650 bin euro'yu sildik. 10 milyon euro'ya mal olan tarihi Onana meselesi vardı. Satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya verdik. 34 günde 2 oyuncu gitti. Bu transfer yapmak kadar önemli bir harekettir. Bundan sonra bu devam edecek. Türk oyunculara yatırıma devam edeceğiz."