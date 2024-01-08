TRANSFER HABERİ - Portekizli yıldız Beşiktaş'a geliyor! Santos'un eski öğrencisini istedi
SON DAKİKA HABERİ - Portekizli teknik adam Fernando Santos ile anlaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Portekizli teknik adam yönetimden eski öğrencisini takımda görmek istediğini iletti. İşte siyah beyazlıların ocak ayında yapacağı ilk hamle. (Enes Cevahirci / Dış basın)
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Fernando Santos, en son kulüp takımı olarak 2010 yılında PAOK'u çalıştırmıştı.
Ara transfer dönemin başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı.
Fransız basını Beşiktaş'ın ilgilendiği ismi duyurdu.
İşte detaylar...
L'Équipe'te yer alan habere göre Beşiktaş, Renato Sanches'i kadrosuna katmak istiyor.
Fernando Santos'un Portekiz Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Sanches'i istediği öğrenildi.
Renato Sanches, Fernando Santos'un teknik direktörlüğünde EURO 2016'yı kazanan Portekiz'in kadrosunda yer alıyordu.
Roma'da beklentileri karşılaşamayan Renato Sanches'in ocak ayında İtalya'dan ayrılması bekleniyor.
Portekizli yıldız oyuncu için Yunanistan ekibi Olympiakos'un da devrede olduğu aktarıldı.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Roma formasıyla 9 maçta görev alırken 1 kez gol sevinci yaşadı.
10 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız oyuncunun PSG kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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