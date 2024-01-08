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TRANSFER HABERİ - Portekizli yıldız Beşiktaş'a geliyor! Santos'un eski öğrencisini istedi

SON DAKİKA HABERİ - Portekizli teknik adam Fernando Santos ile anlaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Portekizli teknik adam yönetimden eski öğrencisini takımda görmek istediğini iletti. İşte siyah beyazlıların ocak ayında yapacağı ilk hamle. (Enes Cevahirci / Dış basın)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 18:47
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Portekizli yıldız Beşiktaş'a geliyor! Santos'un eski öğrencisini istedi

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetimi harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Portekizli yıldız Beşiktaş'a geliyor! Santos'un eski öğrencisini istedi

Uzun süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Fernando Santos ile anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ - Portekizli yıldız Beşiktaş'a geliyor! Santos'un eski öğrencisini istedi

Beşiktaş, 9 Ocak Salı günü Portekizli teknik adamla sözleşme imzalayacak.

TRANSFER HABERİ - Portekizli yıldız Beşiktaş'a geliyor! Santos'un eski öğrencisini istedi

Fernando Santos, en son kulüp takımı olarak 2010 yılında PAOK'u çalıştırmıştı.

TRANSFER HABERİ - Portekizli yıldız Beşiktaş'a geliyor! Santos'un eski öğrencisini istedi

Ara transfer dönemin başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı.

TRANSFER HABERİ - Portekizli yıldız Beşiktaş'a geliyor! Santos'un eski öğrencisini istedi

Fransız basını Beşiktaş'ın ilgilendiği ismi duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Portekizli yıldız Beşiktaş'a geliyor! Santos'un eski öğrencisini istedi

İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ - Portekizli yıldız Beşiktaş'a geliyor! Santos'un eski öğrencisini istedi

L'Équipe'te yer alan habere göre Beşiktaş, Renato Sanches'i kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Portekizli yıldız Beşiktaş'a geliyor! Santos'un eski öğrencisini istedi

Fernando Santos'un Portekiz Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Sanches'i istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Portekizli yıldız Beşiktaş'a geliyor! Santos'un eski öğrencisini istedi

Renato Sanches, Fernando Santos'un teknik direktörlüğünde EURO 2016'yı kazanan Portekiz'in kadrosunda yer alıyordu.

TRANSFER HABERİ - Portekizli yıldız Beşiktaş'a geliyor! Santos'un eski öğrencisini istedi

Roma'da beklentileri karşılaşamayan Renato Sanches'in ocak ayında İtalya'dan ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Portekizli yıldız Beşiktaş'a geliyor! Santos'un eski öğrencisini istedi

Portekizli yıldız oyuncu için Yunanistan ekibi Olympiakos'un da devrede olduğu aktarıldı.

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