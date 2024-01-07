TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jamaal Lascelles sürprizi! Ocak ayında...
Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Kadroda önemli değişikliğe giden siyah beyazlılar Baily ve Onana'nın vedasının ardından sürpriz bir ismi gündemine aldı. Beşiktaş, Premier Lig stoperine kancayı taktı. | (Enes Cevahirci / Dış basın)
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Bu sezon beklentilerin altında kalan siyah beyazlılar kadroda önemli değişikliklere gidecek.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Eric Baily ve Jean Onana ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta stoper transferi için düğmeye basıldı.
Fotomac.com.tr'den Enes Cevahirci'nin İngiliz basınından derlediği haberde, Beşiktaş'ın Newcastle defans oyuncusu Jamaal Lascelles ile ilgilendiğini duyurdu.
30 yaşındaki İngiliz stoper bu sezon 22 maçta görev alırken 1 gol katkısı sağladı.
Newcastle United'ın teknik direktörü Eddie Howe, savunmada genellikle Fabian Schar ve Sven Botman ikilisi kullanırken takım kaptanı Jamaal Lascelles'in takımda ilk tercih olarak düşünülmediği de aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon olan İngiliz oyuncunun kulübüyle sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor.
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