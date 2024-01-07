Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jamaal Lascelles sürprizi! Ocak ayında...

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jamaal Lascelles sürprizi! Ocak ayında...

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Kadroda önemli değişikliğe giden siyah beyazlılar Baily ve Onana'nın vedasının ardından sürpriz bir ismi gündemine aldı. Beşiktaş, Premier Lig stoperine kancayı taktı. | (Enes Cevahirci / Dış basın)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 13:02
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jamaal Lascelles sürprizi! Ocak ayında...

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jamaal Lascelles sürprizi! Ocak ayında...

Siyah beyazlılar evinde oynadığı son 4 maçta mağlubiyetle ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jamaal Lascelles sürprizi! Ocak ayında...

Başkan Arat, yeni teknik direktör ve transferlerle takımın havasını değiştirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jamaal Lascelles sürprizi! Ocak ayında...

Bu sezon beklentilerin altında kalan siyah beyazlılar kadroda önemli değişikliklere gidecek.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jamaal Lascelles sürprizi! Ocak ayında...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jamaal Lascelles sürprizi! Ocak ayında...

Eric Baily ve Jean Onana ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta stoper transferi için düğmeye basıldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jamaal Lascelles sürprizi! Ocak ayında...

Fotomac.com.tr'den Enes Cevahirci'nin İngiliz basınından derlediği haberde, Beşiktaş'ın Newcastle defans oyuncusu Jamaal Lascelles ile ilgilendiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jamaal Lascelles sürprizi! Ocak ayında...

30 yaşındaki İngiliz stoper bu sezon 22 maçta görev alırken 1 gol katkısı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jamaal Lascelles sürprizi! Ocak ayında...

Newcastle United'ın teknik direktörü Eddie Howe, savunmada genellikle Fabian Schar ve Sven Botman ikilisi kullanırken takım kaptanı Jamaal Lascelles'in takımda ilk tercih olarak düşünülmediği de aktarıldı.

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