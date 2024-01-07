Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sezon başında kadroya katılan isimle yollar resmen ayrılıyor. Sezon başında transfer edilen savunma oyuncusu Fransa ekibine kiralandı. İşte transferin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 10:36 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 10:52
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı

Sezonu kötü geçiren siyah-beyazlılarda, önemli değişiklikler bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı

Kartal evinde oynadığı son 4 maçından puansız ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı

Beşiktaş son olarak ligin 19. haftasında Kasımpaşa ile Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı

Sahadan 3-1 mağlup ayrılan siyah-beyazlıların tek golü genç yıldız Semih Kılıçsoy'dan geldi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı

Kartal yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerin meyvesini alamadı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı

Beşiktaş'ın transfer ettiği birçok isim forma yüzü göremedi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı

Ayrıca sezona Şenol Güneş ile başlayan siyah-beyazlılar, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile devam etti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı

Çalımbay ile yollarını ayıran Kara Kartal, Serdar Topraktepe ile devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı

Diğer yandan Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetiminin yerine Hasan Arat ve ekibi geldi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı

Başkan Arat, yeni teknik direktör ve transferler için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı

Beşiktaş'ta yeni bir yapılanma süreci başlarken birçok ismin takımdan ayrılması gündemde.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı

Eric Bailly ile yollarını ayıran siyah-beyazlar, Jean Onana'yı takımdan gönderiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı

Aspor'un haberine göre Kamerunlu oyuncu, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'ya transfer olacak.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı

23 yaşındaki futbolcu yarın Fransa'ya giderek sözleşmeye imza atacak.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı

Marsilya, Onana'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı

Onana bu sezon toplam 10 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı

Bu süre içerisinde sahada sadece 188 dakika kaldı.

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