TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Marsilya'ya kiralandı
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sezon başında kadroya katılan isimle yollar resmen ayrılıyor. Sezon başında transfer edilen savunma oyuncusu Fransa ekibine kiralandı. İşte transferin detayları...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 10:36 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 10:52
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Beşiktaş son olarak ligin 19. haftasında Kasımpaşa ile Tüpraş Stadyumu'nda karşılaştı.
Sahadan 3-1 mağlup ayrılan siyah-beyazlıların tek golü genç yıldız Semih Kılıçsoy'dan geldi.
Kartal yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerin meyvesini alamadı.
Beşiktaş'ın transfer ettiği birçok isim forma yüzü göremedi.
Ayrıca sezona Şenol Güneş ile başlayan siyah-beyazlılar, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile devam etti.
Çalımbay ile yollarını ayıran Kara Kartal, Serdar Topraktepe ile devam ediyor.
Diğer yandan Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetiminin yerine Hasan Arat ve ekibi geldi.
Başkan Arat, yeni teknik direktör ve transferler için çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş'ta yeni bir yapılanma süreci başlarken birçok ismin takımdan ayrılması gündemde.
Eric Bailly ile yollarını ayıran siyah-beyazlar, Jean Onana'yı takımdan gönderiyor.
Aspor'un haberine göre Kamerunlu oyuncu, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'ya transfer olacak.
23 yaşındaki futbolcu yarın Fransa'ya giderek sözleşmeye imza atacak.
Marsilya, Onana'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Onana bu sezon toplam 10 maçta görev aldı.
Bu süre içerisinde sahada sadece 188 dakika kaldı.
3.7 milyon Euro'luk bonservis değeri olan Kamerunlu, yaz transfer döneminde Lens'ten yaklaşık 4 milyon Euro'ya transfer oldu.
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