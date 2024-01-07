Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı!

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı!

Beşiktaş Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 15:34
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı!

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında 9 Ocak Salı günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta bir günlük iznin ardından hazırlıklar başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı ekip dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını noktalayacak ve öğleden sonra özel uçakla Rize'ye giderek kampa girecek.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe gol olup yağdı! Cengiz Ünder 46 dakikada çıldırdı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ve İl Başkanı ilk açıklamasını yapıyor
Toroğlu'dan o yıldıza övgü! "Demek ki özel çalışmış"
İstanbulspor'dan büyük hata! Cengiz affetmedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bakasetas Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis bedeli
Beşiktaş'tan G.Saray'a Spinazzola çalımı!
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan o yıldıza övgü! "Demek ki özel çalışmış" Toroğlu'dan o yıldıza övgü! "Demek ki özel çalışmış" 17:07
Cengiz Ünder'in kariyerinde bir ilk! Cengiz Ünder'in kariyerinde bir ilk! 17:02
Recep Uçar: Finalleri yapamadık! Recep Uçar: Finalleri yapamadık! 16:59
Bülent Uygun: Yeni gelmedik, geri geldik! Bülent Uygun: Yeni gelmedik, geri geldik! 16:55
Ali Çamlı'dan flaş sözler! "Ligden çekiliriz" Ali Çamlı'dan flaş sözler! "Ligden çekiliriz" 16:52
İstanbulspor'dan büyük hata! Cengiz affetmedi İstanbulspor'dan büyük hata! Cengiz affetmedi 16:46
Daha Eski
Milan deplasmanda rahat kazandı! Milan deplasmanda rahat kazandı! 16:39
Rey Manaj Galatasaray maçında yok! Rey Manaj Galatasaray maçında yok! 16:39
Bakasetas Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis bedeli Bakasetas Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis bedeli 16:23
F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! 16:12
Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman? Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman? 16:11
G.Saray - Konyaspor maçı saat kaçta? G.Saray - Konyaspor maçı saat kaçta? 16:02