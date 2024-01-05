Haberler Beşiktaş Kara Kartal av peşinde! İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Kara Kartal av peşinde! İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

7 eksikli Beşiktaş, Kasımpaşa’yı konuk edecek. Son 4 maçta 1 galibiyet alabilen Kara Kartallar rakibini devirerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Kara Kartal av peşinde! İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında saat 20.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda topladığı 29 puanla 5. sırada yer alırken, lacivert-beyazlılar ise 23 puanla 9. basamakta bulunuyor. Beşiktaş'ta, takımın başında U19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe olacak. Kara Kartal'da 7 futbolcu Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

TARAFTAR ZAFER BEKLİYOR

Siyah beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Alex- Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak. Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana da kadro dışı bırakılmıştı. Son 4 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilen Kartal, Kasımpaşa'yı yenerek taraftarını mutlu etmek ve yeniden çıkışa geçmek istiyor.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: MERT, ONUR, NECIP, BAKHTIYOR, EMRECAN, AMIR, SALIH, GEDSON, RASHICA, MULEKA, CENK

KASIMPAŞA: GIANNIOTIS, WINCK, TAYLAN, SADIK, YASIN, GÖKHAN, AYTAÇ, FALL, HAJRADINOVIC, NGOY, COSTA

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 5 Ocak Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

GHEZZAL GERI DÖNÜYOR

Siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan 5 isim arasında yer alan Rachid Ghezzal, son üç antrenmanda takıma katılırken Kasımpaşa maçının kadrosunda olacak. Kadro dışı bırakılan Rosier ve Jean Onana henüz takımla çalışmalara başlamadı. Sezon başında ameliyat olan genç futbolcu Emrecan Uzunhan ise takımla toplu çalışmalara başladı.

SAVUNMA HATTI TAMAMEN DEĞİŞTİ

Beşiktaş'ta bu akşam oynanacak Kasımpaşa maçında savunma bölgesindeki oyuncuların neredeyse tamamı değişiyor. Colley, Amartey ve Masuaku Afrika Kupası'na giderken Eric Bailly ise takımdan ayrılmıştı. Umut Meraş sakatlığı, Tayyip Talha'nın da maç eksikliği nedeniyle forma giymeyecek. Stoperde Necip Uysal'ın yanında Bakhtiyor Zaynutdinov'un, sol bekte ise genç Emrecan Terzi'nin görev alması bekleniyor.

SON 10 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ

Siyah beyazlı takımın evinde Kasımpaşa ile oynadığı son 10 maçtaki üstünlüğü dikkat çekici. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Kartal, bu süreçteki tek yenilgisini 25 Nisan 2022'de evinde 3-0'lık skorla aldı. Sahasındaki son 10 müsabakada lacivertbeyazlılara 24 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

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